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12:23, 26 января 2024Силовые структуры

Дело о фейках о Российской армии против Дудя отказались возбуждать

Против Юрия Дудя не стали возбуждать дело о фейках о ВС России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Против журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не стали возбуждать дело о фейках о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, доследственная проверка по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ началась в сентябре 2023 года после интервью Дудя с автором сериала Mr. Freeman Павлом Мунтяном (признан в России иностранным агентом).

Состава преступления не нашли, поэтому дело решили не возбуждать.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск Мунтяна. Следователи возбудили уголовное дело в отношении автора сериала Mr. Freeman по статье о фейках о Российской армии из-за постов, которые Мунтян сделал в апреле 2022 года в своем Telegram-канале.

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      Екатерина Кашурникова
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