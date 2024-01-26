Экс-глава протокола Ельцина высказался о рассекречивании разговора с Клинтоном

Экс-глава протокола Ельцина Шевченко: публикация разговора с Клинтоном — хамство

Рассекретившие и опубликовавшие стенограмму разговора первого президента России Бориса Ельцина с американским лидером Биллом Клинтоном о желании РФ первой вступить в НАТО повели себя по-хамски. Об этом заявил бывший глава протокола Ельцина Владимир Шевченко, его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-сотрудника администрации Ельцина, сам он никогда не слышал таких слов от первого президента и не помнит, говорил ли он их когда-либо. А сам факт публикации стенограммы Шевченко охарактеризовал как проявление двойных стандартов.

«Это двойные стандарты. Не могу понять вообще, что они сейчас делают… Что происходит сегодня, это вообще ни в какие ворота не лезет». — заявил бывший чиновник.

Он подчеркнул, что раньше — в годы правления Ельцина — США вели себя с показным дружелюбием, а сейчас сменили курс.

Просто обнаглели, охамели. Они красиво всегда улыбались, по плечу похлопывали, сейчас они взяли другое направление и просто пошли уже без всяких пределов Владимир Шевченко

Согласно рассекреченному документу со стенограммой состоявшегося в 1994 году разговора двух президентов за ужином в Ново-Огарево, Ельцин заявил Клинтону, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы». В свою очередь, президент США очень сдержанно ответил на инициативу коллеги: в частности, в его речи была озвучена идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».