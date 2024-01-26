Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 26 января 2024Россия

Экс-глава протокола Ельцина высказался о рассекречивании разговора с Клинтоном

Экс-глава протокола Ельцина Шевченко: публикация разговора с Клинтоном — хамство
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Рассекретившие и опубликовавшие стенограмму разговора первого президента России Бориса Ельцина с американским лидером Биллом Клинтоном о желании РФ первой вступить в НАТО повели себя по-хамски. Об этом заявил бывший глава протокола Ельцина Владимир Шевченко, его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-сотрудника администрации Ельцина, сам он никогда не слышал таких слов от первого президента и не помнит, говорил ли он их когда-либо. А сам факт публикации стенограммы Шевченко охарактеризовал как проявление двойных стандартов.

«Это двойные стандарты. Не могу понять вообще, что они сейчас делают… Что происходит сегодня, это вообще ни в какие ворота не лезет». — заявил бывший чиновник.

Он подчеркнул, что раньше — в годы правления Ельцина — США вели себя с показным дружелюбием, а сейчас сменили курс.

Просто обнаглели, охамели. Они красиво всегда улыбались, по плечу похлопывали, сейчас они взяли другое направление и просто пошли уже без всяких пределов

Владимир Шевченко

Согласно рассекреченному документу со стенограммой состоявшегося в 1994 году разговора двух президентов за ужином в Ново-Огарево, Ельцин заявил Клинтону, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы». В свою очередь, президент США очень сдержанно ответил на инициативу коллеги: в частности, в его речи была озвучена идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву вернулись россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане. Что пилот рассказал о миллионе долларов на борту?

      В Белгороде заявили о планах создать мемориал в память об обстреле под Новый год

      Посол США в Венгрии обвинил Орбана в пророссийской политике

      На Украине выразили уверенность в поддержке большинства американцев

      В детских садах Литвы начнут бороться с русским языком

      Черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 доставили на экспертизу

      Врач развеяла миф о пользе кефира перед сном

      Черные ящики сбитого ВСУ Ил-76 признали пригодными для расшифровки

      Девушка сделала тест ДНК и узнала о нескольких сотнях братьев и сестер

      В России коллекторы принесли похоронные венки и дому пенсионерки и поплатились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше