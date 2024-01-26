«Необходимо создать своего рода картель». Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Что ответили США?

Ельцин в 1994 году заявил, что РФ должна первой вступить в НАТО при расширении

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой. Переговоры двух лидеров рассекретила американская сторона.

Согласно документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин сообщил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

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Согласно первоисточнику, Клинтон очень сдержанно ответил на инициативу коллеги: в частности, в его речи была озвучена идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».

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При этом Клинтон дал прогноз на развитие отношений между США и Россией. По его словам, если Вашингтон и Москва сохранят намеченный дружественный курс, то для всего мира откроется «уникальная возможность».

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Российская сторона в свою очередь ранее также рассекретила стенограмму беседы Ельицина и Клинтона во время одной из их встреч в 1990-х годах. Бывший президент США предлагал Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Согласно документам, на предложение Клинтона Ельцин заявил, что эта мера похожа на взятку взамен на то, чтобы Россия позволила НАТО расшириться в ущерб собственным интересам, и спустя три месяца — в мае 1997 года — отказался от подписания секретного приложения к Основополагающему акту Россия — НАТО.

В свою очередь Клинтон называл Россию «одним из лучших вариантов для инвестиций» и предлагал усилить кооперацию между российскими и американскими компаниями. «Если Россия продолжит развивать свою экономику, то [Москва] также сможет быть прекрасным партнером и в других сферах», — говорил тогда он.

НАТО серьезно расширилась после 1994 года

Расширение НАТО, которому были посвящены переговоры Клинтона и Ельцина в 1994-м, произошло спустя пять лет. В 1999 году в Североатлантический альянс вступили три страны — Венгрия, Польша и Чехия. Еще через пять лет, в 2004 году, в альянс вступили семь стран, в том числе страны бывшего СССР — Литва, Латвия и Эстония. Расширение блока произошло также в 2009-м, 2017-м, 2020 годах. После начала спецоперации на Украине к НАТО захотели присоединиться Швеция и Финляндия.

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В 2000 году нынешний президент Владимир Путин заверял, что он не возражает против вступления России в НАТО. Он отметил, что Москва должна быть полноправным партнером, с чьими интересами в альянсе должны считаться.

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В 2022 году Путин рассказал, что во время последнего визита в Россию 42-го президента США Билла Клинтона в 2000 году он спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция американской стороны была сдержанной, вспоминает президент России.