Путин рассказал о реакции США на запрос России в 2000 году о вступлении в НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам, трансляция которого велась на «России 24», рассказал о реакции США на запрос РФ в 2000-ом году присоединиться к НАТО. По его словам, в организации к российскому предложению отнеслись сдержанно.

Путин рассказал, что во время последнего визита в Россию 42-го президента США Билла Клинтона он спросил его, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО.

«Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что президент США Джо Байден обещал рассмотреть возможность введения моратория на вхождение Украины в состав НАТО. При этом глава государства подчеркнул, что подобные обещания американской стороны нельзя рассматривать как уступку Москве.