Экс-супруга Веры Брежневой объявили в розыск на Украине

Экс-супруга Веры Брежневой Михаила Кипермана объявили в розыск на Украине

Экс-супруга украинской певицы Веры Брежневой, бизнесмена Михаила Кипермана, объявили в розыск на Украине. Об этом сообщает StraHit.

Бывшего мужа артистки и отца ее дочери Сары обвинили в хищении и продаже электроэнергии. Киперману грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

«Киперман фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации денег, полученных от ее продажи. Сумма приличная: 716 миллионов гривен (или около 19 миллионов долларов), которые он вывел на счета своих зарубежных фирм», — рассказал источник.

В феврале 2022 года предприниматель оформил инвалидность и вместе с семьей покинул Украину, переехав в Женеву.

Брежнева и Киперман поженились в 2006 году. Спустя шесть лет пара подала на развод.

Ранее стало известно, что Брежнева подняла размер гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро.