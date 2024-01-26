Бывший советник Ельцина объяснил его рассекреченные слова о России в НАТО

Бывший советник Ельцина Станкевич: Ельцин допускал вступление России в НАТО

Первый президент России Борис Ельцин допускал возможное вступление страны в НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал его бывший советник, политолог Сергей Станкевич. Он объяснил рассекреченные слова Ельцина о сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.

«Борис Ельцин возражал против расширения НАТО, направленного для того, чтобы изолировать Россию. Последовательно говорилось и президентом самим, и от имени президента, что уже сейчас существует новая Россия, у которой нет никакого глобального проекта по изменению мира, у которой нет никаких агрессивных планов, продвигать НАТО к границам новой России, не учитывая ее интересы, — ошибка и чревато воспроизведением психологической атмосферы холодной войны. Отсюда аргумент — если хотите расширять НАТО, то с нами сначала говорите и с нас начинайте расширение, предложите нам какие-то варианты, при которых мы можем стать частью новой системы безопасности в Европе. А дальше можно вести разговор со всеми остальными», — сказал он.

Ключевой момент здесь — новая инклюзивная система безопасности для Европы. Она должна включать всех, и не может быть такой ситуации, при которой НАТО поглотило все восточноевропейские страны и пошло на бывшие республики СССР, а Россия остается той страной, которую оттесняют и изолируют. Эта ситуация должна быть исключена. Примерно так звучала тогдашняя доктрина России Сергей Станкевич бывший советник первого президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам

Архив национальной безопасности США рассекретил стенограмму переговоров бывшего президента России Бориса Ельцина с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году. Согласно документу, российский лидер заявил, что при расширении НАТО Москву следует принять в альянс первой, а за ней последуют другие государства из Центральной и Восточной Европы.

Ответ Клинтона на предложение Ельцина в стенограмме оценивается как «очень осторожный». В нем затрагивается тема «величия России, но не упоминается идея создать предложенного российским лидером объединения стран или членства России в НАТО». Полной расшифровки речи главы Белого дома не приводится.

