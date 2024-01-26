Бывший советник Ельцина объяснил его рассекреченные слова о России в НАТО
Первый президент России Борис Ельцин допускал возможное вступление страны в НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал его бывший советник, политолог Сергей Станкевич. Он объяснил рассекреченные слова Ельцина о сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.
«Борис Ельцин возражал против расширения НАТО, направленного для того, чтобы изолировать Россию. Последовательно говорилось и президентом самим, и от имени президента, что уже сейчас существует новая Россия, у которой нет никакого глобального проекта по изменению мира, у которой нет никаких агрессивных планов, продвигать НАТО к границам новой России, не учитывая ее интересы, — ошибка и чревато воспроизведением психологической атмосферы холодной войны. Отсюда аргумент — если хотите расширять НАТО, то с нами сначала говорите и с нас начинайте расширение, предложите нам какие-то варианты, при которых мы можем стать частью новой системы безопасности в Европе. А дальше можно вести разговор со всеми остальными», — сказал он.
Ключевой момент здесь — новая инклюзивная система безопасности для Европы. Она должна включать всех, и не может быть такой ситуации, при которой НАТО поглотило все восточноевропейские страны и пошло на бывшие республики СССР, а Россия остается той страной, которую оттесняют и изолируют. Эта ситуация должна быть исключена. Примерно так звучала тогдашняя доктрина России
Архив национальной безопасности США рассекретил стенограмму переговоров бывшего президента России Бориса Ельцина с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году. Согласно документу, российский лидер заявил, что при расширении НАТО Москву следует принять в альянс первой, а за ней последуют другие государства из Центральной и Восточной Европы.
Ответ Клинтона на предложение Ельцина в стенограмме оценивается как «очень осторожный». В нем затрагивается тема «величия России, но не упоминается идея создать предложенного российским лидером объединения стран или членства России в НАТО». Полной расшифровки речи главы Белого дома не приводится.