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04:59, 26 января 2024Россия

Стало известно о предложении Ельцина принять Россию в НАТО

Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении альянса
Борис Ельцин и Билл Клинтон

Борис Ельцин и Билл Клинтон. Фото: Reuters Photographer

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на стенограмму очного диалога политиков, которую рассекретила американская сторона.

Согласно документцу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин сообщил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — призвал политик.

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      Марина Совина
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