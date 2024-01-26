Стало известно о предложении Ельцина принять Россию в НАТО

Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении альянса

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на стенограмму очного диалога политиков, которую рассекретила американская сторона.

Согласно документцу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин сообщил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — призвал политик.