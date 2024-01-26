Генсек НАТО выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции
Генсек НАТО Столтенберг выразил надежду на ратификацию Венгрией заявки Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вступление Швеции в альянс сделает его еще сильнее (...). Приветствую поддержку со стороны премьер-министра Венгрии [Виктора] Орбана. Надеюсь на скорейшую ратификацию, как только парламент Венгрии соберется на заседание в конце февраля», — отметил генсек.
Столтенберг также приветствовал недавнюю ратификацию заявки Швеции Турцией.
23 января парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.