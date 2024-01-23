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23:03, 23 января 2024Мир

В Турции одобрили заявку Швеции в НАТО

РБК: парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает РБК.

Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Эрдогану. Издание отмечает, что аналогичный документ, открывший двери альянса для Финляндии, был подписан через несколько дней после голосования в парламенте.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорую ратификацию Турцией и Венгрией вступления Швеции в альянс. По его словам, вступление Стокгольма сделает НАТО сильнее.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.

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      Марина Совина
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