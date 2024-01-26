Популярный визажист Гоар Аветисян показала внешность после набора веса и раскрыла план похудения. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя блогер предстала на размещенных кадрах в черном наряде, который состоял из облегающего кроп-топа с глубоким вырезом и легинсов. При этом она рассказала, что в течение последнего полугодия перестала должным образом следить за фигурой, в результате чего ее вес достиг почти 84 килограммов.

«Я долго не решалась выкладывать это видео, но решилась, чтобы у самой была мотивация нажать на газ... Мне было очень стыдно, ведь я всегда держала [вес] 71-73 килограмма. В этом весе — 84 килограмма — я не была никогда за последние два года», — заявила инфлюэнсер.

При этом, по ее словам, к настоящему моменту ей удалось сбросить пять килограммов. Так, она исключила из рациона мучное, сладкое, жареное и газированные напитки и начала практиковать интервальное голодание.

В октябре 2023 года Гоар Аветисян показала естественную внешность на фото с фразой «куда можно ехать такой стремной». Она снялась в машине в белой куртке и серой толстовке. При этом на снимке видно, что визажист отказалась от макияжа, продемонстрировав пигментные пятна на лице и темные круги под глазами.