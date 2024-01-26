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08:36, 26 января 2024Силовые структуры

Готовившего массовые расправы на территории российского города юношу задержали

В Иркутске задержан сторонник террористической организации, готовивший убийства

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего сторонника террористической организации, подозреваемого в подготовке массовых расправ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

О жителе Железногорска-Илимского Иркутской области силовики узнали от одного из учащихся после лекции, проведенной в учебном заведении. Информатор заявил полицейским, что его знакомый поддерживает взгляды движения, запрещенного и признанного в России террористическим, и может планировать преступление на территории города. В дальнейшем эта информация подтвердилась.

Юношу задержали и доставили в Иркутск, он не стал отрицать задуманное. Полицейские изъяли у него тематические предметы и атрибутику. Как уточнили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по региону, задержанный молодой человек занимался пропагандой террористической организации, а также заявил о намерении массовых расправ в общественных местах Железногорска-Илимского.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее 41-летнего жителя Ингушетии объявили в розыск за участие в террористической организации.

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      Олеся Мицкевич
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