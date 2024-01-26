Интимный момент между Джиджи Хадид и Брэдли Купером попал на фото папарацци

Интимный момент между американской моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид и актером Брэдли Купером попал на фото папарацци. Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что 28-летнюю манекенщицу и 49-летнего артиста заметили во время прогулки по улицам Лондона, Англия. Так, знаменитости шли, держась за руки. При этом модель надела широкие песочные брюки с низкой посадкой, темно-коричневый кожаный бомбер и черные лоферы. Также она взяла с собой миниатюрную сумку и добавила к образу солнцезащитные очки и золотые серьги.

В свою очередь, Купер выбрал короткое двубортное пальто, камуфляжные брюки-карго, кроссовки бренда Nike и черный шарф. Кроме того, актер примерил солнцезащитные очки и объемную синюю шапку в клетку.

Ранее папарацци заметили Хадид и Купера перед вылетом из аэропорта в Нью-Йорке. На полученных кадрах знаменитости запечатлены в сопровождении телохранителей.