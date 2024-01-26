Известный российский актер назвал лучший город

Актер Мерзликин назвал Москву лучшим городом

Известный российский актер Андрей Мерзликин в интервью «Мосленте» заявил, что считает Москву лучшим городом.

Артист, выросший в Подмосковье в маленьком поселке, переехал в столицу после поступления в институт. Он отметил, что за 30 лет жизни в мегаполисе привык к нему и даже подружился с ним, при этом уточнил, что зависимости от Москвы у него нет.

«Нам и вместе хорошо, и порознь нормально. Нам не нужно встречаться каждый день, мы просто знаем, что есть друг у друга. Я люблю Москву! Вообще считаю, что это лучший город. Без ложного пафоса», — заключил Мерзликин.

С актером в этом вопросе согласен и ресторатор Алексей Пинский. Он назвал Москву лучшим городом Земли и похвалил столицу за ее людей, а также безопасность, продуманную инфраструктуру, чистоту, качество сервиса и еды.