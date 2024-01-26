Кипр отказал США в экстрадиции арестованного на острове россиянина

Суд Кипра отказал США в экстрадиции арестованного на острове россиянина Петрова

Окружной суд Ларнаки отказал США в экстрадиции арестованного на Кипре по обвинению в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники россиянина Артура Петрова. Об этом сообщает ТАСС.

«Это, безусловно, позитивное развитие событий», — прокомментировал решение суда гражданин России.

Петров, также имеющий гражданство Германии, был арестован по запросу властей США 26 августа. Его подозревают в закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

Посольство России на острове отметило, что власти Кипра уведомили российскую сторону о задержании, а сам мужчина за консульской поддержкой не обращался.