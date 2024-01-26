Среда обитания
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17:10, 26 января 2024Среда обитания

Кофейной гуще нашли неожиданное применение в быту

Кофейной гущей предложили отмывать ванну и туалет

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Отмывать ванную комнату и санузел предложили при помощи кофейной гущи. Неожиданное применение отходов нашли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, остатки кофе помогут хорошо очистить ванну и туалет. Также можно насыпать гущу в сливной бачок, чтобы избавиться от неприятного запаха. «В таком случае гуща действует как натуральный дезодорирующий фильтр и убирает все лишние запахи», — уточнили эксперты.

Чтобы усилить эффект, рекомендуется оставить чашку с гущей в ванной комнате — она впитает лишние ароматы. «Можно также развести пять столовых ложек продукта с литром теплой воды, а затем вылить средство в слив. Через две-три минуты останется только спустить воду», — добавили специалисты. Однако ни в коем случае нельзя спускать неразбавленную кофейную гущу в унитаз — это может навредить сантехнике.

Ранее краны в доме призвали натирать гигиенической помадой, чтобы обезопасить их от образования налета и загрязнений. Специалисты заверили, что проблема содержащийся в средстве пчелиный воск или вазелин создаст тонкую невидимую пленку, благодаря которой содержащая примеси вода не будет задерживаться на поверхности.

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      Нина Ташевская
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