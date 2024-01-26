Кофейной гуще нашли неожиданное применение в быту

Кофейной гущей предложили отмывать ванну и туалет

Отмывать ванную комнату и санузел предложили при помощи кофейной гущи. Неожиданное применение отходов нашли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, остатки кофе помогут хорошо очистить ванну и туалет. Также можно насыпать гущу в сливной бачок, чтобы избавиться от неприятного запаха. «В таком случае гуща действует как натуральный дезодорирующий фильтр и убирает все лишние запахи», — уточнили эксперты.

Чтобы усилить эффект, рекомендуется оставить чашку с гущей в ванной комнате — она впитает лишние ароматы. «Можно также развести пять столовых ложек продукта с литром теплой воды, а затем вылить средство в слив. Через две-три минуты останется только спустить воду», — добавили специалисты. Однако ни в коем случае нельзя спускать неразбавленную кофейную гущу в унитаз — это может навредить сантехнике.

Ранее краны в доме призвали натирать гигиенической помадой, чтобы обезопасить их от образования налета и загрязнений. Специалисты заверили, что проблема содержащийся в средстве пчелиный воск или вазелин создаст тонкую невидимую пленку, благодаря которой содержащая примеси вода не будет задерживаться на поверхности.