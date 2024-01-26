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05:03, 26 января 2024Забота о себе

Любитель БДСМ пожаловался на свою девушку и столкнулся с неожиданной реакцией

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Любитель БДСМ по имени Марк пожаловался на то, что девушка, с которой он встречался восемь месяцев, предложила ему попробовать открытые отношения. Мужчина отказался и столкнулся с неожиданной для себя реакцией, историей об этом он поделился на Reddit.

По словам Марка, идея открытых отношений ему совершенно не понравилось, однако друзья внезапно осудили его. Приятели назвали его токсичным и «секс-негативным», а также упрекнули в мизогинии (то есть ненависти к женщинам) и в том, что он ограничивает сексуальные свободы партнерши.

Комментируя его случай в беседе с изданием Metro, сексолог Несс Купер отметила, что окружение Марка поступила неправильно. «Называть моногамные отношения мизогинными нельзя. Нужно обсудить идею моногамии и то, что она значит для каждого из партнеров. Моногамия не всегда связана с мужским доминированием и патриархатом», — сказала специалистка.

Купер предположила, что пара пока не успела обсудить свои предпочтения и границы, поскольку восемь месяцев — небольшой срок. «Предлагать открытые отношения на этом этапе довольно опасно. Если для кого-то они в новинку, их идея, то такая идея может показаться пугающей, особенно в начале отношений. Это довольно естественно», — продолжила сексолог.

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Специалистка добавила, что Марку следует обсуждать свои отношения не с друзьями, а с партнершей, чтобы избежать дружеского давления на его решение. «Моногам вы или полигам, вы создаете собственные правила и динамику, работающие именно на ваши отношения и личные нужды. Следование правилам других людей может привести к тому, что вместе вы не будете самим собой», — заключила Купер.

Ранее женщина пожаловалась эксперту по отношениям Джени Десмонд-Харрис на мужа, упорно засыпающего не на семейной кровати в спальне, а на диване. В ответ специалистка посоветовала договориться с мужем, что сначала он будет переодеваться и умываться, а уже потом ложиться.

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      Александра Лисица
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