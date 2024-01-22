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21:05, 23 января 2024Забота о себе

Жене отказывающегося спать в семейной кровати мужа дали совет

Фото: Sven Brandsma / Unsplash

Женщина пожаловалась эксперту по отношениям Джени Десмонд-Харрис на мужа, упорно засыпающего не на семейной кровати в спальне, а на диване. Ее историю публикует издание Slate.

Как рассказала женщина, после работы мужчина делает некоторые домашние дела, ложится на диван и засыпает, объясняя это усталостью. По мнению автора письма, супруг избегает ее и ставит под удар благополучие их отношений. «Думаю, он просто не хочет вставать и умываться, когда уютно расположился на диване. Неужели некоторые действительно так легко засыпают и ждать перемен не нужно, или мужу надо немного сильнее стараться?» — задалась вопросом жена, которой засыпание дается не так легко.

В ответ Десмонд-Харрис посоветовала договориться с мужем, что сначала он будет переодеваться и умываться, а уже потом ложиться. Кроме того, порекомендовала эксперт, жене следует заверить мужа, что он может приходить к ней в любое время ночи, не боясь ее разбудить. Наконец, добавила она, мужу действительно может быть удобнее спать на диване и не прерывать цикл сна, и в таком случае, считает специалист, женщине нужно считаться с этой привычкой.

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      Александра Лисица
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