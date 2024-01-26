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17:22, 26 января 2024Ценности

Марьяна Ро высказалась о волосах на теле словами «могу не брить месяцами»

Фото: Telegram-канал MaryanaRo

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) высказалась о волосах на теле словами «могу не брить месяцами». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

24-летняя инфлюэнсерша показала фото, на котором девушка и парень изображены с растительностью в подмышечных впадинах. Она отметила, что многих пользователей сети задело данное изображение, особенно внешний вид девушки.

Знаменитость указала, что равнодушно относится к волосам на теле и может не избавляться от них в течение длительного времени. «Могу не брить свою ***** [половой орган] несколько месяцев. Могу не брить "усы". Потом настроение "гладкое" — решила сбрить все», — объяснила свою позицию избранница музыканта.

Ранее в январе Марьяна Ро показала целлюлит на фото в нижнем белье.

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      Карина Черных
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