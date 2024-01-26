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17:48, 26 января 2024Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша из России пожаловалась на питание в детских садах

Живущая в США блогерша Могилко пожаловалась на питание в американских детсадах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Предпринимательница и блогерша Марина Могилко, которая переехала в США из Санкт-Петербурга, пожаловалась на питание в американских детских садах. На эту тему она высказалась в беседе с блогершей Ксенией Дукалис, видео доступно на YouTube.

«В Америке в садах мне не нравится питание, например. Им часто дают снеки, какие-то чипсы и так далее», — заявила Могилко. Блогерша также рассказала, что в американских детсадах дети спят на полу на специальных лежанках, однако ее это не беспокоит.

По словам предпринимательницы, ее дочери ходят в США в русский детсад. Она добавила, что им с мужем хочется, чтобы дети хорошо говорили по-русски.

Марина Могилко — соосновательница онлайн-школы английского языка. Кроме того, она ведет блоги на YouTube и в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Вместе с мужем и бизнес-партнером Дмитрием Пистоляко воспитывает двух дочерей.

Ранее популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал о неожиданной реакции зрителей в США на него. Юморист пошутил, что американцы принимают его за «приехавшего крушить всех кулаками» сына звезды боевиков Дольфа Лундгрена.

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      Олег Давыдов
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