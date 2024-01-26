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01:10, 26 января 2024Мир

В США указали на нехватку людей в рядах ВСУ

Полковник ВС США Дэвис заявил, что Украине не помогут никакие деньги США

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что размер финансовой помощи Украине уже не имеет никакого значения. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Дэвис указал на нехватку людей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что Украине не помогут никакие деньги США.

«Даже если бы (спикер палаты представителей США — прим. "Ленты.ру") Майк Джонсон сказал (Украине — прим. "Ленты.ру"): " Берите столько денег, сколько пожелаете", то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя», — отметил военный.

По мнению полковника, любые прогнозы о возможной победе Киева благодаря американской поддержке следует считать бредом. Он также отметил, что мобилизация на Украине терпит провал.

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      Марина Совина
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