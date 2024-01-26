Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:51, 26 января 2024Среда обитания

Москвичам пообещали мартовскую погоду в январе

Вильфанд: в последние дни января в Москве ожидается мартовская оттепель

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В последние дни января в Москве ожидается характерная для марта погода — оттепель и «каша» на дорогах. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

Синоптик пообещал, что в выходные и в понедельник, 29 января, будет небольшой минус и безветренная погода. Однако во вторник, 30 января, резко потеплеет до плюс двух градусов Цельсия. В последний день января снова будет тепло — температура воздуха поднимется до плюс трех градусов Цельсия.

«В этом году ситуация необычная, потому что обычно переход с января на февраль — это самый холодный период. У нас же температура будет на пять градусов выше нормы, будет больше соответствовать второй половине марта», — рассказал метеоролог.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о возвращении морозов в Москву. По его прогнозам, 27 и 28 января температура воздуха в столице понизится до минус пяти-девяти градусов. В эти дни будет преимущественно облачно, пройдет небольшой снег.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Тейлор Свифт пришла в ярость от создания порнодипфейка с ее участием

      Внешность 46-летней звезды сериала «Баффи» на новых фото вызвала споры в сети

      Генсек НАТО выразил надежду на скорейшую ратификацию Венгрией заявки Швеции

      Министр обороны Германии пожаловался на нехватку вооружений из-за помощи Украине

      В НАТО назвали достижимой цель Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года

      Вернувшийся в Россию комик Гудков временно отказался от выступлений

      Российского школьника задержали из-за одного комментария

      Названы способы избежать оледенения и запотевания стекол внутри машины

      Обнаружена самая маленькая планета с водяным паром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше