Москвичам пообещали мартовскую погоду в январе

Вильфанд: в последние дни января в Москве ожидается мартовская оттепель

В последние дни января в Москве ожидается характерная для марта погода — оттепель и «каша» на дорогах. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

Синоптик пообещал, что в выходные и в понедельник, 29 января, будет небольшой минус и безветренная погода. Однако во вторник, 30 января, резко потеплеет до плюс двух градусов Цельсия. В последний день января снова будет тепло — температура воздуха поднимется до плюс трех градусов Цельсия.

«В этом году ситуация необычная, потому что обычно переход с января на февраль — это самый холодный период. У нас же температура будет на пять градусов выше нормы, будет больше соответствовать второй половине марта», — рассказал метеоролог.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о возвращении морозов в Москву. По его прогнозам, 27 и 28 января температура воздуха в столице понизится до минус пяти-девяти градусов. В эти дни будет преимущественно облачно, пройдет небольшой снег.