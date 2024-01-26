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10:22, 26 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о возвращении морозов

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о возвращении морозов в выходные

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В выходные дни в Москву вернутся морозы. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с News.ru.

По словам синоптика, температура в городе субботу и воскресенье, 27 и 28 января, понизится до минус пяти-девяти градусов. В эти дни будет преимущественно облачно, пройдет небольшой снег. Атмосферное давление к выходным поднимется до 758-760 миллиметров ртутного столба.

Шувалов отметил, что аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели, после чего со вторника, 30 января, в столице начнется очередная волна тепла. «Температура вновь поднимется до минимальных плюсовых значений. Еще чуть раньше эта волна придет на запад — в Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород», — поделился эксперт. После повышения давление снова пойдет вниз и опустится до 745 миллиметров ртутного столба.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России о предстоящих опасных погодных аномалиях.

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      Полина Кислицына
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