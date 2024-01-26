Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:57, 26 января 2024Среда обитания

Москву рекордно занесло снегом

Синоптик Леус: сугробы в Москве достигли рекордных 46 сантиметров

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

После прошедшего в Москве снегопада сугробы достигли 46 сантиметров — максимального показателя с начала зимы. О рекордных осадках рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

До этого лидером по снежным заносам стало 19 января — тогда было 42 сантиметра снега. «Добавлю, что теперь 26 января 2024 года вместе с 26 января 2022 года делят первое место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом», — отметил синоптик.

Леус добавил, что на территории Московской области самый высокий снежный покров оказался на уровне 50 сантиметров — такой показатель зафиксировали в Волоколамске.

Ранее синоптик Вильфанд пообещал жителям Москвы мартовскую погоду в конце второго месяца зимы. Во вторник, 30 января, ожидается оттепель — плюсовая температура, оттепель и «каша» на дорогах.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Гоар Аветисян показала внешность после набора веса

      Россиян предложили лишать прав на срок до полутора лет за одно нарушение

      Футболист сборной России назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни

      Общественники добились остановки продаж билетов на концерт Лолиты в Чехове

      В списке богатейших людей мира сменился лидер

      Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

      Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

      Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше