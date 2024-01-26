Москву рекордно занесло снегом

Синоптик Леус: сугробы в Москве достигли рекордных 46 сантиметров

После прошедшего в Москве снегопада сугробы достигли 46 сантиметров — максимального показателя с начала зимы. О рекордных осадках рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

До этого лидером по снежным заносам стало 19 января — тогда было 42 сантиметра снега. «Добавлю, что теперь 26 января 2024 года вместе с 26 января 2022 года делят первое место среди всех 26 января в XXI веке в списке дней с самым высоким снежным покровом», — отметил синоптик.

Леус добавил, что на территории Московской области самый высокий снежный покров оказался на уровне 50 сантиметров — такой показатель зафиксировали в Волоколамске.

Ранее синоптик Вильфанд пообещал жителям Москвы мартовскую погоду в конце второго месяца зимы. Во вторник, 30 января, ожидается оттепель — плюсовая температура, оттепель и «каша» на дорогах.