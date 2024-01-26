Мужчина отказался от наркоза и загипнотизировал себя во время операции

В Швейцарии пациент отказался от наркоза и ввел себя в транс во время операции

Житель Швейцарии загипнотизировал себя вместо наркоза, чтобы не чувствовать боль во время операции. Об этом сообщает The Sun.

55-летний Даниэл Гислер из коммуны Ремечвиль сломал большеберцовую и малоберцовую кости в марте 2022 года, когда поскользнулся и упал в гостиной своего дома. Мужчине установили металлические пластины, используемые для фиксации переломов, однако они стали причинять ему дискомфорт спустя несколько месяцев. Врачи приняли решение удалить конструкции из ноги пациента и назначили ему операцию.

Гислер согласился на хирургическое вмешательство, однако, к удивлению врачей, отказался от общего наркоза и местного обезболивания. Мужчина, являющийся сертифицированным гипнотерапевтом, заявил, что собирается ввести себя в гипноз, что позволит ему не чувствовать боль во время операции. За 40 минут до процедуры он прослушал запись голоса гипнотерапевта и вошел в так называемый «транс Эсдейла» — состояние глубокой диссоциации, при которой человек полностью теряет чувствительность к боли.

Врачи успешно провели операцию мужчине, в ходе которой успешно вытащили металлические пластины из его ноги. «Кроме легких стонов и редких подергиваний, Дэниел оставался в спокойном состоянии, а его глаза всегда были закрыты», — говорится в заявлении больницы. По словам врачей, Гислер потерял мало крови во время хирургического вмешательства, что их удивило. Медики также пришли в изумление, когда пациент самостоятельно покинул больницу через 60 минут после операции.

Как рассказал Гислер, он чувствовал все манипуляции, которые проводили врачи, однако практически не испытывал боли. Мужчина слышал разговоры медиков и находился в сознании, но старался оставаться в состоянии гипноза.

Ранее сообщалось, что 57-летняя Кэрол Ламонд из Великобритании справилась с зависимостью от газировки благодаря гипнозу. До пандемии COVID-19 женщина ежедневно выпивала несколько бутылок, а во время локдауна стала пить по 20 банок в день.

