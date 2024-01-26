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12:35, 26 января 2024Из жизни

Мужчина решил продать пустующий дом и обнаружил там мигрантов

New Straits Times: в Малайзии мигранты незаконно поселились в чужом доме

Кадр: Srilabu Kedah

Житель Малайзии обнаружил в пустующем доме незаконно проживающих в нем неизвестных людей. Об этом сообщает New Straits Times.

Владелец решил продать купленный им 10 лет назад дом в городе Пучонг, штат Селангор. Он попросил друга помочь ему с продажей, и тот согласился взять на себя всю работу. Для начала он взял ключи и отправился в дом, чтобы оценить его состояние. Когда мужчина приехал к зданию, то обнаружил, что внутри кто-то находится.

Малазиец зашел в дом и столкнулся с иностранными гражданами. Он выяснил, что мигранты незаконно поселились в доме его друга и прожили в нем продолжительное время. По словам мужчины, хозяин здания был шокирован и заявил, что никогда не сдавал дом в аренду. «На мой взгляд, их поступок был очень дерзким. Так вторгнуться в чужой дом. Даже мы, местные жители, не осмелились бы на такое», — утверждает мужчина.

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Как рассказал малазиец, позже иностранные граждане стали требовать у него доказательства, что он является представителем владельца дома. «Я сказал другу, чтобы он подал заявление в полицию, а я также сообщу о произошедшем в управление по вопросам миграции», — заявил он журналистам.

Ранее в США незнакомый мужчина незаконно проник в дом супружеской пары, сделал в нем ремонт и попытался продать. Супруги не заходили в пустующий дом в течение нескольких месяцев.

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