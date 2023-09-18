Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:51, 18 сентября 2023Из жизни

Незнакомец поселился в доме супругов и попытался продать его

В США мужчина незаконно поселился в доме супругов и попытался продать его

Кадр: WBRZ2

В США незнакомый мужчина незаконно проник в дом супружеской пары, сделал в нем ремонт и попытался его продать. Об этом сообщает WBRZ-TV.

Супруги Кристен и Ричард Крейвен в 2022 году получили дом в городе Батон-Руж, штат Луизиана, в наследство от родителей. Пара планировала заняться ремонтом и продажей здания в будущем. Супруги не заходили в пустующий дом в течение нескольких месяцев, но в апреле 2022 года, проезжая мимо на машине, обнаружили рядом со зданием большой мусорный бак. Вскоре муж и жена выяснили, что в их доме живет сквоттер — человек, самовольно поселившийся на незанятой территории. Им оказался некто Джозеф Герин.

За несколько месяцев незнакомец успел изготовить фиктивные документы, подтверждающие, что он якобы является владельцем здания, а также сменить в нем замки. Вместе с другими сквоттерами он сделал в доме некачественный ремонт и принес туда свою мебель. Кроме того, Герин попытался продать здание за 225 тысяч долларов. «Он пробрался туда, увидел, что дом пуст, и решил продать его за наличные. И ему это почти удалось», — рассказывает Ричард.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021

Пара обратилась в полицию, и вскоре Герина арестовали за незаконное проникновение, а позже отпустили под залог. По словам Ричарда и Кристен, после освобождения мужчина вновь взялся за старое. Супруги рассказали, что сосед видел Герина вместе с компанией в их доме. В настоящее время пара снова пытается выгнать незнакомца из дома. «Я не позволю преступнику ворваться в дом и взять ситуацию под свой контроль», — утверждает Ричард.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании обнаружила незнакомого мужчину в своей кровати с помощью камеры видеонаблюдения. По словам женщины, мужчину не арестовали, и через день он нашел ее в социальной сети и прислал ей сообщение.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    «ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

    Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

    Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

    Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

    Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

    Бритни Спирс снялась в оголяющем тело платье

    Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

    Стали известны подробности об упавшем на черноморском курорте дроне

    Не преуспевшей в любви и карьере 29-летней женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости