Женщина обнаружила окровавленного незнакомца в своей кровати

Daily Record: в Шотландии незнакомец проник в дом женщины и заснул на кровати

В Великобритании женщина обнаружила незнакомого мужчину в своей кровати с помощью камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Daily Record.

22-летняя Кейтлин Салливан находилась у друга в гостях, когда камера видеонаблюдения в ее спальне зафиксировала движение. Женщина подключилась к ней и обнаружила, что в ее дом проник незнакомец. Окровавленный мужчина лег на ее постель и заснул.

Шокированная Салливан тут же вызвала полицию и поехала домой. Вскоре правоохранители задержали и вывели злоумышленника из дома. По словам женщины, мужчину не арестовали, и через день он нашел ее в социальной сети и прислал ей сообщение. «Приношу вам свои искренние извинения, я не очень хорошо себя чувствую. Спасибо, что позволили мне прилечь на три часа. Надеюсь, ничего страшного не произошло. Надеюсь, когда-нибудь встретимся», — написал он.

Салливан утверждает, что с того момента боится появляться дома и собирается переехать в другое место. Женщина считает, что незнакомец может снова пробраться в ее дом. «Я больше никогда не хочу возвращаться в тот дом. В этой кровати я сплю вместе с маленьким сыном. Если бы я была там, мужчина, вероятно, забрался бы ко мне в кровать и спал рядом со мной», — заявила она.

Женщина сообщила полиции, что незнакомец связался с ней в сети. Сотрудники правоохранительных органов посоветовали ей заблокировать аккаунт злоумышленника. Они также заявили, что провели с нарушителем профилактическую беседу. Салливан до сих пор неизвестно, как незнакомец проник в ее дом и нашел ее в соцсети.

Ранее сообщалось, что жительница США проснулась и обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. После недолгой борьбы женщине удалось открыть входную дверь и выставить злоумышленника на улицу.

