Женщина проснулась ночью и обнаружила у кровати голого незнакомца

Жительница американского города Санта-Моника, штат Калифорния, проснулась и обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Инцидент произошел около часа ночи. После недолгой борьбы женщине удалось открыть входную дверь и выставить злоумышленника на улицу. Оказавшись в безопасности, она вызвала полицию.

Полиция арестовала 29-летнего подозреваемого, которого накануне дважды видели в здании, где живет женщина. Ему обвиняют в нападении с целью изнасилования, незаконном проникновении в помещение и незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган пьяная незнакомка проникла в чужой дом и забралась в кровать со спящими супругами. По словам пострадавших, она считала, что находится у себя дома, и отказывалась уходить.