Мужчина за 15 минут пристал к трем женщинам и попытался задушить четвертую

В Сингапуре мужчина за 15 минут пристал к четырем женщинам и попал под суд

Мужчина из Сингапура за 15 минут пристал на улице к четырем незнакомым женщинам, причем одну из них он попытался задушить. Об этом пишет The Straits Times.

В январе 48-летний Джозеф Марк Мервин попал под суд из-за обвинений в домогательствах. Согласно показаниям пострадавших, 6 августа 2023 года в 18:50 он приставал к 18-летней девушке на лестнице торгового центра. Всего через пять минут Мервин переключился на 44-летнюю женщину у выхода из того же торгового центра. Еще через пять минут он напал на женщину, стоявшую у пешеходного перехода, Мервин схватил ее за шею и дернул назад. Отпустив ее, он спустился в подземный переход в поисках четвертой жертвы и в 19:05 стал домогаться к 28-летней прохожую.

За каждый случай домогательства Мервину грозит до трех лет тюрьмы, штраф или избиение палками. Приговор также может включать комбинацию этих наказаний.

Ранее сообщалось, что в Индии около 500 студенток университета обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. По словам девушек, он заводил их в туалет, где трогал неподобающим образом.