«УП»: в 2023 году почти 900 мужчин покинули Украину через систему «Шлях»

В 2023 году через систему «Шлях» (систему пропуска мужчин-волонтеров и водителей через границу) Украину покинули почти 900 военнообязанных, которые впоследствии не вернулись. Об этом в своем расследовании сообщает издание «Украинская правда» (УП).

По данным журналистов, такое количество мужчин призывного возраста покинули республику только при содействии Волынской областной военной администрации. В частности, как минимум 18 из них выехали за рубеж благодаря организации «Волынский актив молодежи», основателем которой был депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Валерий Стернийчук.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины ликвидировала коррупционную схему в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где судья за взятку помогал военнообязанным мужчинам получить разрешение на выезд из страны.