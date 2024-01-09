На Украине задержали бравшего у уклонистов взятки судью

СБУ: в Одесской области задержан судья, помогавший уклоняться от мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где военнообязанным украинцам за взятку помогали получить разрешение на выезд за границу. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

«Установлено, что за 3,5 тысячи долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. К сделке причастны сотрудники суда и посредники», — отмечается в пресс-релизе.

По данным следствия, с апреля 2022 года фигуранты дела успели вынести более тысячи неправомерных решений в пользу уклонистов. В суде неверно определяли зарубежную прописку несовершеннолетних детей военнообязанных, что давало право последним беспрепятственно пересекать государственную границу.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о нежелании большинства украинцев служить в армии. По мнению командира разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валида Ю., если укомплектовывать войска только мотивированными призывниками, удастся набрать не больше 20 процентов от запроса Генерального Штаба ВСУ на людские ресурсы.