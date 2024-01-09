Офицер 28-й ОМБр ВСУ: большинство украинцев не хотят служить в ВСУ

Большинство украинцев не хотят служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а если укомплектовывать войска только мотивированными призывниками — удастся набрать не больше 20 процентов от запроса Генерального Штаба ВСУ на людские ресурсы. Такую оценку высказал командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Валид Ю. в интервью изданию «Украинская правда».

«Я считаю, что просто большинство мужчин не хотят служить. Потому что это поколение, которое родилось в восьмидесятые-девяностые, мы не воспитывались в патриотизме, этого настроения нет в массах», — заявил украинский офицер.

Он также отметил, что с проблемами мотивации сталкиваются и действующие военнослужащие. На настроение солдат ВСУ негативно влияет невозможность демобилизации и «скотское» отношение отдельных командиров.

В конце декабря стало известно, что только треть украинцев, которые подлежат мобилизации по новому закону, готовы служить в ВСУ. Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий считает, что на готовность мужчин идти в военкомат влияет способность западных стран оказывать Украине поддержку, а также репутация территориальных центров комплектации.