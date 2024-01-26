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03:41, 26 января 2024Россия

Нарышкин обвинил Запад в планах устроить революцию в России

Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России, но у него не получится
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости обвинил Запад в планах устроить революцию в России, но подчеркнул, что у него этого не получится.

«С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», — подчеркнул руководитель ведомства.

Нарышкин добавил, что на счету Запада «арабская весна» с хаосом, многочисленными жертвами и разрухой, а также евромайдан на Украине, последствия которого ощущаются по сей день.

Глава СВР отметил, что западные страны, испытывая «головокружение от успехов», хотят осуществить подобный сценарий в России, однако потерпят в этом неудачу.

Ранее Нарышкин заявил, что США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. По его словам, американские власти изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры.

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      Марина Совина
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