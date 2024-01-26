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17:04, 26 января 2024Силовые структуры

Нарышкин рассказал о пользе диалога СВР и ЦРУ

Нарышкин: диалог СВР и ЦРУ может предотвратить опасные события
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Диалог между Службой внешней разведки (СВР) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США может предотвратить опасные события в мире. Об этом заявил РИА Новости глава СВР Сергей Нарышкин.

Он назвал СВР и ЦРУ самыми авторитетными разведслужбами мира и подчеркнул, что диалог между ними всегда будет полезен, а в условиях сдвига от однополярного американоцентричного мира к полицентричному — необходим.

Ранее Нарышкин поручил СВР предотвратить все попытки внешнего вмешательства в президентские выборы 2024 года.

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      Илона Палей
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