Нарышкин рассказал о пользе диалога СВР и ЦРУ

Нарышкин: диалог СВР и ЦРУ может предотвратить опасные события

Диалог между Службой внешней разведки (СВР) России и Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США может предотвратить опасные события в мире. Об этом заявил РИА Новости глава СВР Сергей Нарышкин.

Он назвал СВР и ЦРУ самыми авторитетными разведслужбами мира и подчеркнул, что диалог между ними всегда будет полезен, а в условиях сдвига от однополярного американоцентричного мира к полицентричному — необходим.

Ранее Нарышкин поручил СВР предотвратить все попытки внешнего вмешательства в президентские выборы 2024 года.