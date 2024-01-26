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03:15, 26 января 2024Россия

Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для совершения провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Нарышкин уточнил, что в подготовке диверсантов участвует в первую очередь британская MI6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании).

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — отметил он.

Ранее глава СВР предупредил, что Запад из-за поражения на территории Украины устроит провокации против России, но долгого эффекта от них ждать не стоит.

По его словам, спровоцированный Западом украинский конфликт дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники «готовы пойти на самые гнусные провокации».

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      Марина Совина
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