Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для совершения провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Нарышкин уточнил, что в подготовке диверсантов участвует в первую очередь британская MI6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании).

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — отметил он.

Ранее глава СВР предупредил, что Запад из-за поражения на территории Украины устроит провокации против России, но долгого эффекта от них ждать не стоит.

По его словам, спровоцированный Западом украинский конфликт дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники «готовы пойти на самые гнусные провокации».

