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09:18, 25 января 2024Мир

Нарышкин предупредил о провокациях Запада против России из-за провала на Украине

Нарышкин: Запад из-за поражения на Украине устроит провокации против России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Запад из-за поражения на территории Украины устроит провокации против России, но долгого эффекта от них ждать не стоит. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

«Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной», — отметил он.

По его словам, спровоцированный Западом украинский конфликт дает массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники «готовы пойти на самые гнусные провокации».

Нарышкин также указал на результаты закрытых соцопросов в странах Запада, которые показывают, что их граждане устали от кризиса на Украине и не верят в победу над Россией. Он подчеркнул, что «никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать».

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      Семен Александров
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