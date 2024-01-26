Названа самая популярная у российских туристов страна

ОАЭ стала самой популярной страной у российских туристов в январе 2024 года

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали самой популярной страной у российских туристов по итогам января 2024 года. Такие данные назвали эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel, результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что ОАЭ стали лидерами среди других стран дальнего зарубежья по популярности у россиян с показателем в 17,5 процента. На втором месте расположился Таиланд — туда поехали 15 процентов от общего числа выезжавших за границу российских туристов. Третью строчку заняла Турция (14 процентов).

Египет и Китай оказались на четвертой и пятой позиции с показателями 10 и 8 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на Мальдивы в 2023 году, турпоток соотечественников на любимый курорт богачей вырос на 3,6 процента по сравнению с 2022 годом. Уточняется, что для россиян отдых на Мальдивах перестает быть сезонным.