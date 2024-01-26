Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 26 января 2024Путешествия

Названа самая популярная у российских туристов страна

ОАЭ стала самой популярной страной у российских туристов в январе 2024 года

Фото: Christoph Schulz / Unsplash

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали самой популярной страной у российских туристов по итогам января 2024 года. Такие данные назвали эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel, результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что ОАЭ стали лидерами среди других стран дальнего зарубежья по популярности у россиян с показателем в 17,5 процента. На втором месте расположился Таиланд — туда поехали 15 процентов от общего числа выезжавших за границу российских туристов. Третью строчку заняла Турция (14 процентов).

Египет и Китай оказались на четвертой и пятой позиции с показателями 10 и 8 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на Мальдивы в 2023 году, турпоток соотечественников на любимый курорт богачей вырос на 3,6 процента по сравнению с 2022 годом. Уточняется, что для россиян отдых на Мальдивах перестает быть сезонным.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо создать своего рода картель». Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Что ответили США?

      В Евросоюзе испугались последствий возможного лишения Венгрии права голоса

      Названа самая популярная у российских туристов страна

      Одна деталь в образе девушки помогла ей сдать на права с восьмого раза

      Мошенники заинтересовались ChatGPT

      Прокричавшего проукраинские лозунги на стриме мужчину захотели отправить на СВО

      Троих фигурантов по делу об избиении подростков около московского ТЦ арестовали

      Пилот разбившегося в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

      В российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики

      Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров Москвы и Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше