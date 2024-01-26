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16:31, 26 января 2024Забота о себе

Названы неосознанно допускаемые изменщиками ошибки

Нейробиолог Хаса: иногда неверные люди выдвигают партнеру различные обвинения

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Мозг человека реагирует на неверность как на опасность, поэтому те, кто изменяет своим партнерам, могут неосознанно выдавать себя, рассказал нейробиолог Элдин Хаса. Признаки измены, которые можно считать научными, он назвал в беседе с Metro.

Первой допускаемой изменщиком ошибкой, из-за которой его могут раскрыть, специалист счел секреты от партнера: например, человек переворачивает телефон вниз дисплеем, защищает свои устройства паролем или не может сказать, где находится. «Миндалевидное тело в мозге, ответственное за обработку эмоций и выявление угроз, стимулирует у изменщиков повышенную бдительность и самозащиту. Этот нейробиологический ответ часто приводит к повышенной скрытности», — объяснил он.

Кроме того, продолжил Хаса, неверность может повлиять на принципы выработки дофамина, окситоцина и вазопрессина. Тот, кто изменяет, может перестать поддерживать партнера, а также начать демонстрировать излишний энтузиазм в постели из-за чувства вины. Кроме того, иногда неверные люди становятся очень раздражительными, внезапно меняют привычки и выдвигают различные обвинения партнеру.

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Когда кто-то изменяет, парадоксальным образом он старается себя защитить и обвиняет в неверности партнера. Этот психологический феномен известен как проекция и возникает, когда виновник проецирует собственные действия и чувства на партнера в попытке увести подозрения от себя

Элдин Хасанейробиолог

Однако нейробиолог призвал с осторожностью относиться к подобным проявлениям. Он уточнил, что такие изменения поведения могут быть признаками измены, но их наличие необязательно говорит о неверности.

Ранее люди, которые изменяли своим постоянным партнерам, назвали главные причины своей неверности. Многие заявили, что совершили измену по глупости и из соображений эгоизма.

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      Александра Лисица
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