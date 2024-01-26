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12:26, 26 января 2024Забота о себе

Невролог предупредила об опасности чипсов и газировки для мозга

Невролог Елена Сурская призвала употреблять глюкозу для здоровья мозга

Фото: Marcel Kusch / dpa / Globallookpress.com

Так называемые плохие углеводы, которые содержатся в чипсах, сладких газированных напитках, энергетиках и выпечке, вредны для здоровья мозга, предупредила невролог Елена Сурская. О том, из каких продуктов лучше всего получать глюкозу для его правильной работы, она рассказала в комментарии для aif.ru.

Врач объяснила, что человеческий мозг расходует глюкозу непрерывно, не делая запасов, и, как правило, получает ее из еды, которую съел человек. Источником глюкозы, по словам врача, являются углеводы, однако не все они одинаково полезны для мозга. Более того, уточнила невролог, переизбыток глюкозы вредит мозгу. Человек может стать раздражительным из-за снижения памяти и способности к концентрации и обучению.

«Избыточной концентрации глюкозы в крови способствуют "плохие" углеводы в виде подсластителей. Особенно богаты ими газированные сладкие напитки, энергетики, выпечка, чипсы. Они действительно быстро приносят глюкозу мозгу, однако так же быстро приводят к обратному эффекту — чувству усталости, повышению аппетита», — прокомментировала Сурская.

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Врач рекомендовала заменить продукты, содержащие «плохие» углеводы на цельнозерновые крупы, овощи и орехи. «Их основной плюс в том, что они не так быстро дают всплески глюкозы в крови, высвобождают ее медленно, поэтому питание мозга идет постоянно, как ему и требуется», — рассказала врач.

Напоследок невролог порекомендовала для здоровья мозга употреблять нежирное вареное мясо, рыбу, кисломолочные продукты и достаточно спать.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала об опасности безобидных на первый взгляд симптомов, выдающих скрытые болезни. Врач предупредила, что привычка дремать сидя появляется не только из-за усталости.

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      Алиса Дмитриева
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