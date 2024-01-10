Врач предупредил о выдающих скрытые болезни безобидных симптомах

Невролог Демьяновская: привычка дремать сидя указывает на сердечные патологии

Привычка засыпать сидя, постоянная апатия и сильная эмоциональность могут быть признаками скрытых заболеваниях, считает врач-невролог Екатерина Демьяновская. Об опасности безобидных на первый взгляд симптомов она рассказала «Известиям».

Демьяновская предупредила, что привычка дремать сидя появляется не только из-за усталости. Она может быть еще и признаком развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врач объяснила, что у человека с сердечными патологиями образуется застой жидкости в легких, который провоцирует одышку и учащенное дыхание. По словам невролога, сначала эти симптомы ощущаются только при физической нагрузке, но со временем появляются в состоянии покоя и усиливаются, когда человек ложится. «Поэтому иногда люди с таким заболеванием спят полусидя», — сказала Демьяновская.

Также врач отметила, что хроническая апатия, усталость, ухудшение памяти и заторможенность, которые обычно списывают на стресс и утомление, часто являются симптомами анемии. Кроме того, по мнению Демьяновской, тревожными сигналами могут быть повышенная возбудимость, гиперактивность, плаксивость, раздражительность и бессонница. Врач уточнила, что подобные нервно-психические нарушения, которые сопровождаются потливостью, стремительной потерей веса, тахикардией или тремором рук, нередко указывают на болезни щитовидной железы.

Демьяновская также рекомендовала как можно скорее обратиться к неврологу при появлении таких симптомов, как нарушение координации, ухудшение зрения, потеря равновесия, быстрая утомляемость и слабость. Она указала, что эти нарушения являются признаками многих неврологических и аутоиммунных заболеваний. На ранних стадиях эти симптомы могут проходить сами собой или появляться только в определенных обстоятельствах, например при высокой температуре. Поэтому даже временные симптомы нужно изучить и обследовать у специалиста, уверена Демьяновская.

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