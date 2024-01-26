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04:30, 26 января 2024Наука и техника

Обнаружены следы сифилиса в доколумбовой Америке

Nature: в доколумбовой Америке обнаружены следы возбудителя сифилиса

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Ученые Университета Базеля и Цюриха обнаружили следы генетического материала возбудителя сифилиса Treponema pallidum в костях людей, живших в Бразилии 2000 лет назад. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, доказывают, что люди страдали от болезней, похожих на сифилис, известных как трепонематозы, задолго до открытия Америки Колумбом.

Специалисты поставили под сомнения предыдущие теории о распространении сифилиса испанскими конкистадорами. Ученые проанализировали доисторические кости, которые принадлежали четырем людям, жившим в прибрежном регионе Санта-Катерина в Бразилии две тысячи лет назад. В некоторых образцах были выявлены патологические изменения, свидетельствующие, что люди страдали от болезни, похожей на сифилис.

Трепонематозы представляют собой группу инфекционных заболеваний, в которую входит сифилис, передающийся половым путем. В то время как сифилис как венерическое заболевание представляет глобальный риск для здоровья, другой трепонематоз — беджель, который передается при контакте с кожей — встречается только в очень засушливых регионах Африки и Азии.

Сравнение ДНК также позволяет определить дату появления семейства Treponema pallidum. Исследования группы показывают, что эти патогены возникли в какой-то момент между 12 000 и 550 годами до нашей эры. Однако происхождение сифилиса, передающегося половым путем, пока остается неизвестным. Имеются данные, что трепонематозы широко распространены в Европе еще до времен Колумба.

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      Александр Еникеев
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