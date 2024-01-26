Одна деталь в образе девушки помогла ей сдать на права с восьмого раза

Одна деталь в образе блогерши Алии Андерсон помогла ей сдать экзамен по вождению с восьмого раза. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 14,2 тысячи подписчиков.

На опубликованном видео девушка рассказала, что с 17 лет мечтала управлять автомобилем и потратила 5152 фунтов стерлингов (около 577 тысяч рублей), чтобы получить водительское удостоверение. По ее словам, она сдавала экзамены на протяжении трех лет и семь раз терпела неудачу. После очередного провала она начала думать, что, возможно, вождение не для нее, и даже думала о том, чтобы бросить занятия навсегда.

Перед восьмой попыткой Андерсон решила записаться на маникюр. «Совет для сдачи экзамена по вождению — сделайте маникюр. Очевидно, если вы последуете моему совету, то пройдете. Я думаю, что это связано с уверенностью», — сказала она.

Подписчики, в свою очередь, решили вспомнить, что им помогло сдать экзамен по вождению. «Я согласна. Я дважды потерпела неудачу и сдала экзамен после того, как сделала маникюр», «Я спросил, можем ли мы послушать музыку. Инспектор согласился. Это было семь лет назад», «Каждую копейку я заплатил сам. Это действительно расстраивает, но поверьте мне, это приятно, когда с этим покончено на всю жизнь», — писали они.

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