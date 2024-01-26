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09:04, 26 января 2024Ценности

Одна деталь в образе девушки помогла ей сдать на права с восьмого раза

Фото: @xxaaliyahandersonxx

Одна деталь в образе блогерши Алии Андерсон помогла ей сдать экзамен по вождению с восьмого раза. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 14,2 тысячи подписчиков.

На опубликованном видео девушка рассказала, что с 17 лет мечтала управлять автомобилем и потратила 5152 фунтов стерлингов (около 577 тысяч рублей), чтобы получить водительское удостоверение. По ее словам, она сдавала экзамены на протяжении трех лет и семь раз терпела неудачу. После очередного провала она начала думать, что, возможно, вождение не для нее, и даже думала о том, чтобы бросить занятия навсегда.

Перед восьмой попыткой Андерсон решила записаться на маникюр. «Совет для сдачи экзамена по вождению — сделайте маникюр. Очевидно, если вы последуете моему совету, то пройдете. Я думаю, что это связано с уверенностью», — сказала она.

Подписчики, в свою очередь, решили вспомнить, что им помогло сдать экзамен по вождению. «Я согласна. Я дважды потерпела неудачу и сдала экзамен после того, как сделала маникюр», «Я спросил, можем ли мы послушать музыку. Инспектор согласился. Это было семь лет назад», «Каждую копейку я заплатил сам. Это действительно расстраивает, но поверьте мне, это приятно, когда с этим покончено на всю жизнь», — писали они.

В июле 2023 года мастер ногтевой студии Paintbox Джерри Холфорд назвал цвет маникюра, который придает женщине сексуальность. По мнению специалиста, самым привлекательным оттенком для мужчин является винный. При этом эксперт отметил, что для придания пикантности образу также можно использовать черные и красные тона.

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      Мария Винар
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