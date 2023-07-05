Назван придающий сексуальность женщине цвет маникюра

Мастер ногтевой студии Джерри Холфорд: винный цвет маникюра придает женщине сексуальность

Мастер ногтевой студии Paintbox Джерри Холфорд назвал цвет маникюра, который придает женщине сексуальность. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

По мнению специалиста, самым привлекательным оттенком для мужчин является винный. «Сексуальным и знойным для меня всегда был темно-бордовый маникюр. Это современная классика», — заявил Холфорд.

При этом эксперт отметил, что для придания пикантности образу также можно использовать черные и красные тона. В то же время собеседник издания объяснил, что если хочется поднять себе настроение, то лучше присмотреться к салатовым и желтым тонам.

В заключение Холфорд рассказал, что пастельные и кремово-бежевые оттенки в маникюре чаще всего выбирают женщины, которые ищут романтики и спокойствия в отношениях.

В июне дерматолог-миколог Ольга Латыпова раскрыла россиянам опасные последствия маникюра в домашних условиях. В первую очередь врач пояснила, что чаще всего женщины уделяют особое внимание области основания ногтя и кутикулы, которая является самым уязвимым местом на ногтевой пластине. По ее словам, если маникюр делать неправильно, то упомянутую зону можно повредить.

