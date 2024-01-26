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15:56, 26 января 2024Силовые структуры

Ограбление магазина в российском городе попало на видео

В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в трех разбоях и грабеже

В Благовещенске полицейские задержали подозреваемого в трех разбоях и грабеже. Преступления попали в объектив камер видеонаблюдения, записи предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видно, как мужчина грабит магазин, а также разбойное нападение на пожилую женщину в подъезде жилого дома.

По данным правоохранительных органов, потерпевшей оказалась пенсионерка 1964 года рождения. Злоумышленник похитил у нее десять тысяч рублей.

Задержанный — ранее судимый 26-летний студент одного из местных колледжей. Он в течение трех суток совершал разбойные нападения на торговые точки в разных частях Благовещенска в вечернее время.

Следователем МВД в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 161 («Грабеж») и 162 («Разбой») УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Кемеровской области полиция задержала троих подозреваемых в ограблении 85-летнего пенсионера.

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      Анна Габай
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