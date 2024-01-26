Пассажир самолета помешал матери и сыну сесть рядом и получил поддержку в сети

Пассажир самолета помешал матери сесть рыдом со своим сыном во время полета и получил поддержку в сети. О произошедшем турист написал на форуме Reddit.

По словам автора публикации, он сидел на среднем кресле, а два места по бокам от него достались женщине и ее 6-летнему ребенку. Во время посадки попутчица потребовала, чтобы мужчина уступил ей сиденье, а сам сел у прохода. Свою просьбу она аргументировала необходимостью сидеть рядом с сыном.

«Мне не очень нравится сидеть у прохода, поэтому я дружелюбно отказался», — заметил пассажир. Однако его оппонентка не захотела сдаваться. В результате конфликтующих рассудила стюардесса, оставив среднее кресло за мужчиной.

Тем не менее, когда тот вышел в туалет, женщина предприняла очередную попытку добиться своего и даже сбросила его вещи на пол прохода. Вернувшись и увидев на своем сиденье попутчицу, он вновь обратился за помощью к членам экипажа.

«Вы вышли из этой ситуации с большим изяществом», «Хочешь конкретное место — забронируй его заранее», «Очевидно, что вашей вины тут нет», — поддержали юзеры автора публикации.

Ранее попутчики назвали пассажира самолета «жирофобным придурком» из-за нежелания сидеть рядом с тучным мужчиной. По словам автора публикации, ему предстояло провести в самолете 12 часов рядом с человеком, который занял большую часть его кресла.

