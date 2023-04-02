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23:38, 2 апреля 2023Путешествия

Пассажир самолета назвал попутчика «жирофобом» за нежелание сидеть с ним

Reddit: пассажир отказался сидеть рядом с тучным мужчиной и попал в черный список компании

Фото: Unsplash

Попутчики назвали пассажира самолета «жирофобным придурком» из-за нежелания сидеть рядом с тучным мужчиной. О ситуации он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора публикации, ему предстояло провести 12-часовой рейс рядом с человеком, который занял большую часть его кресла. Он обратился к стюардессе с просьбой пересадить его, однако получил отказ, так как свободных мест в самолете не оказалось. В ответ на это мужчина раскритиковал работу авиакомпании, после чего бортпроводница назвала его грубияном. Из-за своего поведения мужчина попал в черный список авиакомпании.

Свидетелями инцидента стали сидевшие рядом попутчики, в том числе его тучный сосед по креслу. Последний был оскорблен поведением автора и назвал его «жирофобом», а остальные люди, по его словам, «бросали на него странные взгляды».

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«Я знаю, они все думают, что я плохой человек, но, с другой стороны, мне приходится расплачиваться за недисциплинированность другого пассажира, а также за систему бронирования этой дерьмовой авиакомпании», — написал он.

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину, назвав его недовольство неуместным, поскольку ожирение может быть результатом серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее были и те, кто встал на сторону автора публикации, заметив, что человеку с лишним весом следует оплачивать два места сразу. «Почему я должен сидеть на половине кресла?», «Это несправедливо, ты ведь оплатил билет полностью», «Твоей вины нет, но авиакомпания тоже не может контролировать вес человека», — заключили юзеры.

Ранее пассажирка Easyjet обвинила сотрудника авиакомпании в том, что он публично унизил ее из-за лишнего веса. По словам женщины, член экипажа запретил ей меняться местами с ее мужем, сообщив ей, что толстые люди, которым требуется удлинитель ремня, не могут сидеть у аварийного выхода по соображениям безопасности.

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Зарина Дзагоева
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