Пассажира самолета сняли с рейса из-за чрезмерного метеоризма

Пассажира самолета American Airlines сняли с рейса из Феникса в Остин, США, из-за чрезмерного метеоризма. Об этом очевидец событий рассказал на сайте Reddit.

По словам автора публикации, еще во время посадки на борт мужчина выглядел раздраженным и недовольным, говорил что-то себе под нос и ворчал: «Чертов ад». Когда люди расселись по местам, пассажир повысил на кого-то голос и возмутился: «Ты думаешь, это грубо? Тогда как насчет этого», а затем громко испортил воздух.

Через некоторое время кто-то из участников рейса решил перекусить. Это тоже разозлило грубого пассажира, и он заявил: «Да, давайте еще и съедим самую вонючую еду». После этого между ним и попутчиками завязался словесный конфликт, в который пришлось вмешаться бортпроводнице.

В результате прямо перед вылетом путешественника выдворили из самолета. «Мы все вздохнули с облегчением, когда его вывели. Думаю, большинство людей переживали насчет того, что он мог сказать или сделать дальше», — заключил рассказчик.

Ранее российская пенсионерка лишилась отпуска на Шри-Ланке из-за того, что устроила пьяный дебош в самолете. Женщина начала ругаться матом и мешать другим пассажирам, а затем отказалась подчиниться полиции.

