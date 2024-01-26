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09:45, 26 января 2024Из жизни

Пингвин ворвался в аэропорт и задержал вылет рейса

В Новой Зеландии пингвин выбежал на взлетную полосу и нарушил работу аэропорта

Фото: Unsplash

В аэропорту Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина, который выбежал на взлетную полосу. Об этом пишет UPI.

Инцидент произошел в столице страны, городе Веллингтоне, и нарушил работу международного аэропорта. Пингвин ворвался прямо на взлетно-посадочную полосу. Это произошло как раз в тот момент, когда лайнер компании Air Chathams готовился к вылету. Сотрудники аэропорта бросились на летное поле, сумели поймать птицу и унести ее в безопасное место.

Неожиданный визитер оказался шестинедельным детенышем синего пингвина, или пингвина-короры. Сотрудники аэропорта передали его зоопарку Веллингтона. Птица была голодной и весила мало для своего возраста. Пингвина собираются откормить и отпустить на волю, когда он немного подрастет и его перья начнут отталкивать воду.

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      Антонина Черташ
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