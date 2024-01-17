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15:20, 17 января 2024Из жизни

Ученые заметили в Антарктиде редчайшего белого пингвина

На научной станции в Антарктиде обнаружили редчайшего белого пингвина Генту

В Антарктиде ученые заметили рядом с научной станцией редчайшего белого пингвина Генту. Видео с птицей выложили на Youtube-канале ClickHeart TV 6.

Исследователи обнаружили и засняли необычную особь возле базы Гонсалес-Видела в начале января. У этого вида обычно красновато-оранжевые клювы и черные головы с белыми пятнами вокруг глаз, что является результатом генетической мутации, известной как лейкизм.

«Хотя пигментация присутствует, она неравномерна в случае замеченной особи», — рассказал ветеринар доктор Диего Пеналоса, добавив, что подобная мутация бывает и у других видов, включая жирафов, аллигаторов, китов и бизонов.

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В отличие от альбинизма, который вызван отсутствием меланина, лейкизм не влияет на пигмент в радужке глаз. Эта мутация не представляет опасности сама по себе, но может усложнить животному жизнь. «Поскольку животное имеет преимущественно белый окрас, хищнику может быть легче поймать его», — сказал Пеналоса.

По данным Австралийской антарктической программы, пингвины Генту занимают третье место по размеру среди ныне живущих видов пингвинов. При этом Генту — один из самых редких антарктических пингвинов. Они также известны «выдающимся» хвостом, которым виляют при ходьбе.

Ранее сообщалось, что пингвину с больными лапами из зоопарка в Сан-Диего, США, сделали специальные ботинки. Благодаря обуви он смог жить полной жизнью и обрел любовь.

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      Антонина Черташ
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