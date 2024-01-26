Подростки сожгли дом россиянки за вознаграждение от «Майка Тайсона»

В Ступино подростки подожгли дом пенсионерки за 100 тыс. руб. от куратора

Трое подростков, задержанных за поджог дома 73-летней пенсионерки в подмосковном Ступино, выполняли задание от интернет-куратора за вознаграждение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, юноши действовали по инструкции, которую получили в одном из мессенджеров от пользователя под ником «Майк Тайсон». Тот обещал заплатить молодым людям 100 тысяч рублей.

Подростки выполнили задание в ночь на 22 января. Они кинули коктейль Молотова в деревянный одноэтажный дом на улице Щорса. Строение полностью выгорело, также от огня пострадали два соседних дома. Позже на пепелище пожарные нашли останки женщины.

24 января полицейские установили, что бутылку с зажигательной смесью кинули трое жителей Коломны — девушка 16 лет и двое ее приятелей 17 и 18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.