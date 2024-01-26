Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 26 января 2024Силовые структуры

Подростки сожгли дом россиянки за вознаграждение от «Майка Тайсона»

В Ступино подростки подожгли дом пенсионерки за 100 тыс. руб. от куратора

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Трое подростков, задержанных за поджог дома 73-летней пенсионерки в подмосковном Ступино, выполняли задание от интернет-куратора за вознаграждение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, юноши действовали по инструкции, которую получили в одном из мессенджеров от пользователя под ником «Майк Тайсон». Тот обещал заплатить молодым людям 100 тысяч рублей.

Подростки выполнили задание в ночь на 22 января. Они кинули коктейль Молотова в деревянный одноэтажный дом на улице Щорса. Строение полностью выгорело, также от огня пострадали два соседних дома. Позже на пепелище пожарные нашли останки женщины.

24 января полицейские установили, что бутылку с зажигательной смесью кинули трое жителей Коломны — девушка 16 лет и двое ее приятелей 17 и 18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Роберт Де Ниро заплакал из-за девятимесячной дочери

      Нетаньяху прокомментировал требование суда ООН о прекращении геноцида в Газе

      Российскую авиакомпанию обязали изменить правила перевозки инвалидов

      В Верховной Раде призвали мобилизовать женщин

      Путешествующий по Арктике на «Москвиче 412» россиянин описал свои ощущения

      Живущая в США блогерша из России пожаловалась на питание в детских садах

      Подростки сожгли дом россиянки за вознаграждение от «Майка Тайсона»

      Назван недостаток в работе китайских автомобилей

      Полковник объяснил принцип работы российского комплекса РЭБ «Волнорез»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше